Российский миллиардер внезапно умер от коронавируса в Монако
Олег Бурлаков, которому в августе исполнилось бы 72 года, был совладельцем «Стройлесбанка», ему также принадлежали фабрика Terpentin и компания «Импульс».
Российский миллиардер Олег Бурлаков 23 июня внезапно умер от коронавируса в Монако, куда он недавно приехал из Москвы.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на родственников бизнесмена.
Бурлаков, которому в августе исполнилось бы 72 года, был совладельцем «Стройлесбанка», ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс».
В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России – 2021″ он занял сто семьдесят седьмое место с оценкой состояния в $650 млн.
В последние годы Бурлаков упоминался в прессе чаще не как бизнесмен, а как владелец парусной яхты Black Pearl («Черная жемчужина») длиной 106,7 м. Уникальность судна заключается в том, что оно способно передвигаться за счет альтернативной энергии – солнечной и ветряной. В беседе с Forbes Бурлаков рассказывал, что вложил в судно более $ 250 млн, вырученных от продажи акций «Новоросцемент» и «Бурнафтогаз».
Несколько лет назад у Бурлакова начался бракоразводный процесс с женой. В 2020 году она подала на него в лондонский суд. У бизнесмена остались две дочери.
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