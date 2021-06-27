Ломаченко одержал досрочную победу над Накатани
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко выиграл у японца Масайоши Накатани в Лас-Вегасе в вечере бокса от Top Rank.
Накатани пытался сдерживать Ломаченко джебом, но проигрывал в скорости, поэтому единственным спасением от неприятностей стал клинч. Ломаченко спокойно проводил бой, иногда взрываясь одиночными точными ударами, но после этого давал японцу возможность восстановиться.
В концовке третьего раунда Накатани оказался на канвасе, но рефери посчитал, что тот просто поскользнулся. А вот в пятом раунде, когда вновь японец упал, рефери счет уже открыл.
В целом, даже имея полное преимущество, Ломаченко добавлял и в шестом раунде впервые провел серию ударов после хорошего попадания, зажал соперника к канатам, но тот выстоял. Вообще стоит отметить выдержку Накатани, который после сильных пропущенных ударов продолжал стойко держаться.
И все же пропущенные удары со временем сказывались. В седьмом раунде правый глаз полностью заплыл и все стало еще хуже. Все завершилось для японца в девятом раунде, который начался с попадания боковым от украинца. Накатани хоть и пошатнулся, но продолжал стоять, принимая удары Ломаченко. Ноги подкашивались, но он продолжал стоять пока не вмешался рефери и не остановил поединок.
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