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05:54 27 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Администрация Байдена готова снять санкции с духовного лидера Ирана

Администрация президента США Джо Байдена готова снять санкции с духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Санкции могут снять в рамках договоренностей по ядерной сделке, сообщает NBC.

Снятие санкций включат в пакет договоренностей, которые США предлагают Ирану. Стороны могут достигнуть компромисса только в рамках общего пакета предложений.

Санкции против Али Хаменеи были введены во времена президента Дональда Трампа. СМИ отмечают, что они носят символический характер, так как лидер Ирана не имеет финансовых отношений с США.

6 мая президент США Джо Байден продлил режим санкций против Ирана, введенный Вашингтоном в 1995 году из-за того, что «действия и политика Ирана «продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

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Тэги: санкции, США, Иран
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