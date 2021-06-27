Администрация Байдена готова снять санкции с духовного лидера Ирана
Администрация президента США Джо Байдена готова снять санкции с духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Санкции могут снять в рамках договоренностей по ядерной сделке, сообщает NBC.
Снятие санкций включат в пакет договоренностей, которые США предлагают Ирану. Стороны могут достигнуть компромисса только в рамках общего пакета предложений.
Санкции против Али Хаменеи были введены во времена президента Дональда Трампа. СМИ отмечают, что они носят символический характер, так как лидер Ирана не имеет финансовых отношений с США.
6 мая президент США Джо Байден продлил режим санкций против Ирана, введенный Вашингтоном в 1995 году из-за того, что «действия и политика Ирана «продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».
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Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана. На этот раз ограничительные меры касаются нефтяного сектора.
В заявлении Госдепартамента говорится, что Вашингтон готов принять меры и против стран, которые будут нарушать установленные ограничения.
Госдеп рассказал о стратегии США по Ирану.