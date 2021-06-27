Камеры видеонаблюдения IMOU: параметры и основные характеристики

Современные технологии и тренды в области видеонаблюдения являются причиной создания оригинальных и важнейших технических решений.

Современные технологии и тренды в области видеонаблюдения являются причиной создания оригинальных и важнейших технических решений. Большинство из новинок успешно внедряются в продукцию от бренда IMOU, который регулируется компанией Dahua Technology. Применяется особая концепция, а в ее основе лежит подключение всех устройств к единому электронному блоку, чтобы обеспечить взаимодействие и качественное управление.

В большинстве систем «умного дома» применяются именно указанные выше камеры. Они совмещаются с системой SmartHome, а также могут быть частью сигнализации от Ajax. Выбирая Камеры IMOU всегда можно ознакомиться с разными техническими решениями. Это упростит покупке и последующую реализацию проекта.

Особенности бренда IMOU

Выпускается большое количество камер с единой характеристикой – отличное качество для использования в условиях малого бизнеса или для организации частной охраны. Легкость в адаптации к сложным и масштабным объектам – еще одна дополнительная особенность.

Многочисленные характеристики и особенности камер можно называть их преимуществами:

соединение по Wi-Fi (беспроводные модели более удобные в использовании, хотя есть и подключение по Ethernet);

осуществление записи на SD-карту или в облако;

встроенная аналитика и подробный анализ;

компактный и оригинальный корпус;

доступная цена для большинства покупателей.

Ассортимент включает простые камеры для установки внутри помещений, а также внешние и специальные антивандальные модели. Последние камеры дополняются прочным защитным корпусом, обеспечивая противодействие при влиянии пыли, влаги, загрязнения и механических повреждений.

Важные характеристики камер

Объекты представленных камер фиксированные, с обычным или широким углом обзора. Чтобы контролировать входную дверь идеальный угол обзора 90 градусов, а вот для съемки всего помещения идеальный вариант – это широкоугольная камера.

Увеличение охвата съемки обеспечивается за счет поворотной модели, исключая также появление слепых зон. Есть модель Imou Ranger Pro, которая будет поворачиваться вслед за движущимся объектом. Съемка в ночное время допускается при использовании соответствующего ночного режима.

Инфракрасный датчик активирует съемку при обнаружении в поле зрения объекта. Камеры с встроенными микрофонами позволят записывать звук, что важно на различных объектах. Большинство моделей с легкостью интегрируются в популярные системы безопасности.

Где приобрести камеры IMOU?

Интернет-магазин Control.ua предлагает большое количество видеокамер от бренда IMOU. Предложения дополнены сертификатами и гарантией, а выбор всегда сопровождается указанием личных критериев подбора.

Каждая камера полностью описана, есть технические характеристики, параметры и фотографии. Дополнительная помощь в выборе предоставляется консультантами магазина. Доставка осуществляется всеми известными транспортными компаниями.