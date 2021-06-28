Партию Пашиняна объявили победителем выборов в Армении

По результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», набравшая 53,91% голосов.

На втором месте, согласно опубликованным сегодня окончательным данным Центральной избирательной комиссии, блок «Айастан» («Армения») во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем месте – блок «Честь имею» (главный кандидат – Артур Ванецян) – 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%, но входит в парламент как третья сила с наибольшим количеством голосов.

Центризбирком также отклонил заявления трех политических сил, в том числе блока «Айастан» и блока «Честь имею», о признании недействительными итогов парламентских выборов 20 июня.

На заседании ЦИК 27 июня также утвердила количество мандатов, которые будут иметь политические силы, прошедшие в парламент.

Как сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян, в новом парламенте Армении у партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна будет 71 мандат, у блока «Айастан» – 29, у «Честь имею» – 7.

Тэги: Армения, выборы в парламент, Никол Пашинян