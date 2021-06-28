Кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО

Оба политика в эфире телеканала ADR, сказали, что не могут делать легкомысленных заявлений по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО.

Кандидаты в канцлеры Германии Армин Лашет (Христианско-демократический союз) и Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) считают, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС и НАТО.

Оба политика в эфире телеканала ADR, отвечая на вопросы президента Украины Владимира Зеленского, сказали, что не могут делать легкомысленных заявлений по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО, поскольку реальность выглядит иначе.

По словам Шольца, сначала нужно завершить процесс интеграции на Балканах, которая займет много лет. Кроме того, кандидат от СДПГ отметил, что сначала надо провести реформы внутри ЕС, поскольку сложно принимать решения 27 странам-членам союза. Он добавил, что вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается.

Источник:

Тэги: Украина, НАТО, Германия