Сборная Португалии покинула Евро-2020, сложив чемпионские полномочия

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии встретилась с действующим обладателем трофея – национальной командой Португалии.

Португальцы чуть больше контролировали мяч и чаще создавали моменты, но в большинстве своем мяч либо летел мимо, либо удары блокировались. Бельгийцы же редко отвечали опасными моментами.

А затем произошел ключевой момент всего поединка – на 42-й минуте Менье увидел Торгана Азара на левом полуфланге и отпасовал на него. Хавбек «Боруссии» мощно пробил с 20 метров и Патрисиу ничего не смог сделать – 1:0.

На старте второй половины встречи Бельгия лишилась одного из лидеров – Кевин де Брюйне показал тренеру, что ему нужна замена, и покинул поле. После этого «красные дьяволы» немного просели в центре и часто позволяли сопернику прорываться к штрафной.

Португальцы всей командой шли вперед в надежде отыграться – Роналду успевал «засветиться» и на левом, и на правом фланга, и в центре поля, но все усилия были напрасны – 24 удара, и только 5 – в створ, а мяч так и не угодил в ворота.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Бельгии, которая только шесть раз пробила по воротам, и лишь один раз – в створ. А сборная Португалии сложила свои чемпионские полномочия и отправилась домой.

В четвертьфинале «красным дьяволам» предстоит сыграть против Италии. Поединок состоится в пятницу, 2 июля, в Мюнхене (Германия).

Тэги: футбол, Португалия, Евро-2020