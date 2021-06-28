Украина отмечает 25-ю годовщину Конституции.
Сегодня украинской Конституции исполняется 25 лет. Это единственный официальный праздник, закрепленный в самой Конституции.
Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. Накануне спикер Верховной Рады Александр Мороз, открывая заседание, предложил работать без перерывов до полного принятия. В результате заседание длилось около 20 часов.
Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Были приняты проекты о государственных символах и государственном украинском языке.
28 июня, в 9:20 утра, Конституция Украины была принята голосами 315 народных депутатов.
Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.
Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.
До этого в Украине действовала Конституция УССР 1978 года, с некоторыми изменениями.
Принятию Конституции предшествовал Конституционный договор между парламентом и президентом Украины Леонидом Кучмой, подписанный 8 июня 1995 года.
Из всех постсоветских республик, Украина приняла Конституцию последней.
Конституция Украины состоит из 15 разделов и 161 статьи.
28 июня – единственный государственный праздник и официальный выходной в Украине, который закреплен в самой Конституции.
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