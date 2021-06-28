Зеленский инициировал утверждение Большого герба

Президент выступил на торжественном заседании парламента в день принятия Конституции Украины.

Президент Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции в понедельник, 28 июня, заявил, что вносит как неотложный законопроект о большом гербе Украины.

Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук», – заявил президент.

Также Зеленский в ходе выступления сообщил, что Украина получила три копии Конституции Пилипа Орлика, а оригинал документа привезут на День независимости.