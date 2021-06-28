Зеленский инициировал утверждение Большого герба
Президент выступил на торжественном заседании парламента в день принятия Конституции Украины.
Президент Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции в понедельник, 28 июня, заявил, что вносит как неотложный законопроект о большом гербе Украины.
Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук», – заявил президент.
Также Зеленский в ходе выступления сообщил, что Украина получила три копии Конституции Пилипа Орлика, а оригинал документа привезут на День независимости.
«Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра была выставлена в фойе Верховной рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья – в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки. К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика», – сообщил Зеленский.
Он сообщил, что оригинал Конституции, а также булаву гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе.
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