Польша начала укладку газопровода Baltic Pipe
Польские газовики планируют уложить 275 километров труб газопровода по дну Балтийского моря до конца года.
Польская госкомпания Gaz-System объявила в понедельник, 28 июня, о начале прокладки морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря.
«27 июня Castorone – одно из морских судов, ответственных за прокладку морского участка газопровода между Польшей и Данией, – начало прокладку Baltic Pipe в Балтийском море», – говорится в сообщении.
Прокладка началась в датских водах, недалеко от острова Борнхольм.
Отмечается, что судно Castorone будет постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении.
«Прокладка морского трубопровода длиной почти 275 км займет несколько месяцев. Если позволит погода, весь процесс будет завершен в этом году», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в начале июня Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe.
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