На Москву обрушился «суперливень»
Жители российской столицы и Московской области жалуются в соцсетях на сложные погодные условия.
На Москву и Подмосковье обрушился дождь, который синоптики назвали «суперливнем», – за пару часов выпало около 70 процентов месячной нормы осадков. Затопило станцию метро и улицы, сорвало крышу, обрушился кран.
Жители российской столицы и Московской области жалуются в соцсетях на сложные погодные условия, выкладывают фотографии и видео последствия сильного урагана с ливнем и шквальным ветром.
Некоторые пользователи назвали ситуацию «апокалипсисом».
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