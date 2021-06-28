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17:30 28 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Москву обрушился «суперливень»

Жители российской столицы и Московской области жалуются в соцсетях на сложные погодные условия.

На Москву и Подмосковье обрушился дождь, который синоптики назвали «суперливнем», – за пару часов выпало около 70 процентов месячной нормы осадков. Затопило станцию метро и улицы, сорвало крышу, обрушился кран.

Жители российской столицы и Московской области жалуются в соцсетях на сложные погодные условия, выкладывают фотографии и видео последствия сильного урагана с ливнем и шквальным ветром.

Некоторые пользователи назвали ситуацию «апокалипсисом».

В московских аэропортах задерживается выполнение 26 рейсов, еще 11 отменено

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Тэги: ливень, погодные условия, моска
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