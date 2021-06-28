Минск приостановил участие в Восточном партнерстве

А главе представительства Евросоюза в стране было «предложено» выехать в Брюссель для консультаций.

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза Восточное партнерство, говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел республики 28 июня.

Решение объясняется санкциями ЕС, введенными против режима Александра Лукашенко, после вынужденной посадки самолета Ryanair.

Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

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Кроме того, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе отзывается в Минск для консультаций, а главе представительства ЕС в стране «предложено» выехать в Брюссель, «чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», говорится в заявлении.

Министерство также объявило, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, «которые содействовали введению ограничительных мер».

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