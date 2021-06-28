Меркель настаивает на саммите ЕС с Путиным
Первый шаг уже сделан, поскольку Евросоюз изучает возможные форматы прямого диалога и определяет его темы, отметила канцлер.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на проведении встречи ЕС-Россия на высшем уровне.
Ее инициатива потерпела неудачу на прошедшем саммите Евросоюза только из-за опасений ряда участников в невозможности достижения единой позиции 27 глав государств и правительств, заявила Меркель в понедельник, 28 июня, на заседании Германо-французской парламентской ассамблеи.
При этом данные опасения излишни, подчеркнула глава немецкого правительства. Первый шаг уже сделан, поскольку ЕС изучает возможные форматы прямого диалога и определяет его темы.
«Мы продвинулись на один шаг, но еще не достигли цели», – добавила она.
По словам Меркель, на европейско-российском саммите необходимо четко заявить президенту РФ Владимиру Путину, где имеются проблемы в отношениях с Москвой. Кроме того, необходимо обсудить международные конфликты, отметила она далее.
Лидеры стран ЕС против встречи с Путиным
На саммите ЕС 25 июня было решено не предлагать Путину встречу в ближайшем будущем. Тем самым главы государств и правительств стран ЕС отклонили инициативу возобновить диалог с Кремлем, в частности на тему защиты климата.
Против предложения немецкого канцлера выступили прежде всего восточноевропейские страны, в частности Польша, Латвия, Эстония и Литва.
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По мнению федерального канцлера, ЕС должен создать новые форматы диалога с Россией, так как иначе не удастся урегулировать уже существующие конфликты.
При этом недостаточно встречи президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве, убеждена она. После окончания саммита Меркель отметила, что дискуссия в этой связи была «очень обстоятельной и непростой».
Одновременно лидеры стран ЕС решили более жестко реагировать на «злонамеренные» действия России и составить план новых штрафных мер в отношении Москвы, включающий в том числе экономические санкции.
Необходима «решительная и координированная реакция ЕС и его стран-членов на любую новую злонамеренную, противозаконную и разрушающую активность России», заявили участники саммита. По их мнению, ЕС следует использовать в этой связи все имеющиеся у него инструменты.
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Ангела Меркель заявила, что будут разработаны другие форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров.
Встреча лидеров нормандского формата в Елисейском дворце начнется в 17:00 по Киеву и продлится около трех часов.
Встреча лидеров началась после завершения рабочего обеда глав делегаций государств-участников саммита «двадцатки», приглашенных государств и международных организаций.