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Главная » Мир » Политика
10:00 29 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власти Беларуси хотят завершить интеграцию с РФ

Минск и Москва заканчивают работу над 28 интеграционными картами, сообщил белорусский посол.

Белорусский посол в России Владимир Семашко сообщил, что Беларусь хочет завершить план по экономической интеграции с РФ к 1 января 2022 года, пишет БЕЛТА 28 июня.

Планируется создание общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификация налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

«Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси», – отметил Семашко.

Он также напомнил, что стороны заканчивают работу над 28 интеграционными картами.

По словам дипломата, Беларусь занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров РФ.

Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Тэги: беларусь, рф, интеграция, экономическая интеграция
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