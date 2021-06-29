Американка побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
21-летняя Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Предыдущий рекорд принадлежал другой американке.
В финале американского отбора на Олимпийские игры она преодолела дистанцию за 51,90 секунды, став первой женщиной в истории соревнований, которая выбежала из 52 секунд.
Предыдущий рекорд принадлежал другой американке, олимпийской чемпионке Рио-2016 Далайле Мухаммад, которая в 2019 году показала результат 52,16 секунды на турнире в Дохе. На отборе в Токио она стала второй с результатом 52,42 секунды.
Новости по теме
Мировой рекорд на дистанции 10 000 метров, установленный нидерландской легкоатлеткой эфиопского происхождения Сифан Хассан (29:06.82), побит.
Сифан Хассан установила рекорд на соревнованиях Мемориал Фанни Бланкерс-Кун в нидерландском Хенгело.
На соревнованиях серии World Indoor Tour в Мадриде Грант Холлоуэй пробежал дистанцию 60 метров с барьерами за 7.29 секунды.