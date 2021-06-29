Американка побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

21-летняя Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Предыдущий рекорд принадлежал другой американке.

В финале американского отбора на Олимпийские игры она преодолела дистанцию за 51,90 секунды, став первой женщиной в истории соревнований, которая выбежала из 52 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал другой американке, олимпийской чемпионке Рио-2016 Далайле Мухаммад, которая в 2019 году показала результат 52,16 секунды на турнире в Дохе. На отборе в Токио она стала второй с результатом 52,42 секунды.

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