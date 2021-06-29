Зеленский записал обращение к сборной Украины перед 1/8 финала Евро-2020

Президент призвал футбольных болельщиков последовать его примеру и записать собственные пожелания сборной.

«Привет, моя дорогая сборная Украины по футболу. Я Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом», – сказал президент, обращаясь к футболистам сборной.

«Я буду вместе с тобой все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины. Я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно за каждую подножку. И я буду очень радоваться каждому забитому голу. Вас на поле будет не одиннадцать, нас на поле будет 40 миллионов», – заявил Зеленский.

Напомним, что соперником сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 будет сборная Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – в 22:00.

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