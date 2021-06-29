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14:00 29 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден назвал общие интересы США и России

США и Россия могут сотрудничать в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.

Президент США Джо Байден назвал несколько сфер, в которых интересы США и России совпадают. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, – в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата», – сказал Байден.

При этом он пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в экономику США.

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Тэги: Россия, климат, СЩА, ядерное
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