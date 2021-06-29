Байден назвал общие интересы США и России
США и Россия могут сотрудничать в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.
Президент США Джо Байден назвал несколько сфер, в которых интересы США и России совпадают. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, – в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата», – сказал Байден.
При этом он пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в экономику США.
Новости по теме
Спутники, запущенные в космос, целенаправленно влияют на климат планеты.
Стоит отметить, что практически все метеорологи согласны с тем, что с каждым годом в обозримом будущем климатические явления будут становиться все более экстремальными, а перепады между температурами января и июля будут расти.
Экстремальность климата нарастает по всей планете, не только в Европе. Но с другой стороны, на планете есть не просто островки, а целые «континенты» климатической стабильности.