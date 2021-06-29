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Главная » Украина » Политика
14:30 29 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве потасовки силовиков с ФОПами из-за гроба

Предприниматели проводят в центре столицы акцию протеста, но полиция пытается отобрать у них реквизиты.

В Киеве проходит акция ФОПов «Похороны микробизнеса», в ходе которой они хотели принести под Офис президента гробы, но путь активистам преградили силовики, сообщает PavlovskyNews во вторник, 29 июня.

«Правоохранители пытаются отобрать гробы у предпринимателей, но пока безуспешно», – говорится в сообщении.

В то же время, Страна сообщает о столкновениях правоохранителей и ФОПов.

«ФОПы хотели пройти маршем с гробом и ритуальными венками (как символ похорон малого бизнеса) к Офису президента, а затем к Верховной Раде, но правоохранители заблокировали им путь», – сказано в сообщении.

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Тэги: Киев, силовики, акция протеста, ФОП
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