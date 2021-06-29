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16:30 29 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Польше на украинцев напал агрессивный мужчина

Пьяный мужчина, услышав, что компания разговаривает на украинском языке, стал приставать к ним. Одного он ударил ногой по голове так, что тот потерял сознание.

В Польше на группу украинцев напал агрессивный мужчина. Инцидент произошел в городе Познань в районе Стшешинского озера на пляже. Об этом сообщает Epoznan.

По словам очевидца, неизвестный пьяный мужчина, услышав, что компания разговаривает на украинском языке, стал кричать украинцам, чтобы они убирались. Одного из них он ударил ногой по голове так, что тот потерял сознание.

После нападения мужчина стал убегать, но его удалось задержать.

«Полицейские из водной полиции на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности», – рассказала Марта Мруз из полиции Познани.

Отмечается, что нападавший находится под стражей.

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Тэги: избиение, Польша, украинский язык
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