ЕБРР улучшил прогноз по украинской экономике

Ранее аналитики банка прогнозировали рост экономики Украины в этом году на 3%, но теперь ожидают рост на 3,5%.

Европейский банк реконструкции и развития в июньском прогнозе улучшил ожидания роста экономики Украины по итогам 2021 года с 3% до 3,5%.

Такой же рост ЕБРР прогнозирует и в следующем году.

Аналитики банка считают, что основные риски для экономики Украины связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации.

«Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары», – говорится в прогнозе.

По данным Минэкономики, спад ВВП за четыре месяца 2021 года замедлился до 0,2%

Отметим, экономика Украины снижалась пять кварталов подряд. Сокращение началось в начале прошлого года. По итогам 2020 года падение составило 4%.

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