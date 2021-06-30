Нидерланды обвинили Россию в «агрессивных действиях» в Черном море

Российские истребители создали опасную ситуацию возле фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море, когда он находился вблизи Крыма.

По информации Министерства обороны Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда корабль находился в международных водах к юго-востоку от побережья Крыма.

«Самолеты неоднократно преследовали Evertsen примерно между 15:30 и 20:30 по местному времени. Они осуществляли опасно низкие полеты, симулируя атаки на корабль. Истребители были вооружены бомбами и ракетами, предназначенными для стрельбы по цели с воздуха», – говорится в заявлении.

Минобороны Нидерландов приводит слова капитана фрегата, который назвал такие действия российских военных безответственными и опасными.

«Evertsen находился в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никакой причины. Несмотря на это, опасное сопровождение длилось несколько часов. Это было безответственное и опасное поведение на море», – сказал он.

Фрегат Evertsen входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море с британским эсминцем HMS Defender. Корабли проводят учения с союзниками из региона и посещают некоторые порты.

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