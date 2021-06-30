Экологи признали состояние Днепра катастрофическим

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты по результатам аудита эффективности выполнения мер Общегосударственной целевой программы.

Исследования показали значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии, – синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, происходящим из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые производились при использовании реки как транспортной артерии.

«Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое», – констатируется в сообщении.

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