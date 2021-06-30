В Канаде из-за рекордной жары умерли десятки людей

На этой неделе в стране зафиксировали рекордную температуру 49,5C. До этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45 градусов.

В провинции Британская Колумбия за два дня было зафиксировано около 70 случаев внезапной смерти.

В воскресенье фельдшеры Британской Колумбии ответили на 107 вызовов теплового истощения и 32 вызовы теплового удара.

В городе Бернаби полиция заявила, что реагировала на 25 случаев «внезапной смерти», добавив, что многие из них были пожилыми людьми.

Жительница села Литтон рассказала журналистам, что выйти на улицу было «почти невозможно».

«Мы стараемся как можно больше оставаться в помещении. Я имею в виду, мы привыкли к жаре, и это сухая жара, но 30 градусов значительно отличается от 47″, – сказала она.

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