В Канаде из-за рекордной жары умерли десятки людей
На этой неделе в стране зафиксировали рекордную температуру 49,5C. До этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45 градусов.
В провинции Британская Колумбия за два дня было зафиксировано около 70 случаев внезапной смерти.
В воскресенье фельдшеры Британской Колумбии ответили на 107 вызовов теплового истощения и 32 вызовы теплового удара.
В городе Бернаби полиция заявила, что реагировала на 25 случаев «внезапной смерти», добавив, что многие из них были пожилыми людьми.
Жительница села Литтон рассказала журналистам, что выйти на улицу было «почти невозможно».
«Мы стараемся как можно больше оставаться в помещении. Я имею в виду, мы привыкли к жаре, и это сухая жара, но 30 градусов значительно отличается от 47″, – сказала она.
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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 25 июня были установлены сразу три рекорда.
В воскресном финале канадцы, приславшие в Ригу одну из самых слабых команд в своей истории, обыграли сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.
В канадской провинции Квебек из-за высокой температуры воздуха умерли 54 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Квебека.