Хакеры из России атаковали Германию

Совершены массированные атаки на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии, утверждают источники в разведке.

Российские «государственные» хакеры совершили кибератаки на Германию, чтобы отомстить за санкции против России и предотвратить более жесткие ограничения против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом в среду, 30 июня, сообщает BILD со ссылкой на источники в разведке.

Утверждается, что за атаками стояли «государственные российские хакеры из группы Fancy Bear». За последние несколько дней они совершили массированные атаки на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.

Кроме того, Федеральное управление информационной безопасности (BSI) подтвердило атаку на BILD в среду утром, пишут журналисты.

Источники издания назвали возможными причинами атак «месть за политику санкций против России», а также «попытки россиян предотвратить жесткие санкции против Беларуси и Лукашенко», в том числе отключение от системы международных платежей SWIFT.

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