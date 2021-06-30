Хакеры из России атаковали Германию
Совершены массированные атаки на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии, утверждают источники в разведке.
Российские «государственные» хакеры совершили кибератаки на Германию, чтобы отомстить за санкции против России и предотвратить более жесткие ограничения против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом в среду, 30 июня, сообщает BILD со ссылкой на источники в разведке.
Утверждается, что за атаками стояли «государственные российские хакеры из группы Fancy Bear». За последние несколько дней они совершили массированные атаки на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.
Кроме того, Федеральное управление информационной безопасности (BSI) подтвердило атаку на BILD в среду утром, пишут журналисты.
Источники издания назвали возможными причинами атак «месть за политику санкций против России», а также «попытки россиян предотвратить жесткие санкции против Беларуси и Лукашенко», в том числе отключение от системы международных платежей SWIFT.
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Об этом говорится в «отчете о ситуации с гибридными угрозами» МВД ФРГ, который представил телеканал ARD в политической программе Kontraste.
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