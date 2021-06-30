Путин оценил инцидент с британским эсминцем

Третья мировая война не началась бы, если бы даже британский корабль у Крыма был потоплен, считает Путин.

Президент России Владимир Путин назвал провокацией проход британского эсминца Дефендер у берегов Крыма, но не считает, что он мог спровоцировать глобальную войну. Об этом он сказал в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

«Нет, мне так не кажется. Даже если бы мы потопили корабль, вряд ли мы оказались на пороге Третьей мировой войны. Те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Конечно, это провокация. Она была комплексной. Проводилась не только британцами, а и американцами. Утром с Крита взлетел американский разведывательный самолет. Бортовой номер – 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что с помощью самолета-разведчика пытались вскрыть наши действия. Мы это видели и знали. Поэтому давали такую информацию, которую считали нужным», – сказал он.

Также Путин отметил политическую составляющую.

«Встреча недавно состоялась в Женеве. Спрашивается, зачем было после нее совершать такую провокацию? Чтобы показать, что они без уважения относятся к выборы крымчан по отношению к Российской Федерации? Они там че-то не признают. Не признавайте дальше. Но зачем провокации?», – заявил он.

При этом Путин отметил, что его больше беспокоит другой вопрос.

«Меня беспокоит более фундаментальная вещь – начала военного освоения украинской территории. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот об этом мы должны думать», – сказал президент РФ.

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