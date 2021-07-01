Город во Франции покрыло 60-сантиметровым слоем града
Жителям французского города Пломбьер-ле-Бен пришлось снегоочистителями и лопатами расчищать улицы города после того, как их покрыл толстый слой града.
Отмечается, что во вторник по региону пронеслась сильная гроза.
Улицы и цокольные этажи домов затопило, упавшие из-за непогоды деревья перегородили дороги и повредили линии электросети.
О жертвах не сообщалось.
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