В мире впервые насчитали более 20 миллионов миллионеров

Об этом сообщает международная консалтинговая компания Capgemini SA в ежегодном докладе World Wealth Report, обнародованном в среду, 30 июня.

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6% и составило 79,6 трлн долларов. При этом число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% – до 20,8 млн человек. Росту их богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков в прошлом году.

После того, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на протяжении пяти лет лидировал по обоим показателям, в 2020 году на первое место вновь вышла Северная Америка. Число HNWI там увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек (в АТР – 6,9 млн человек).

В Европе количество богатых людей выросло на 2,8% (до 5,4 млн), в Африке – на 2,7% (до 0,2 млн), на Ближнем Востоке – на 6,8% (до 0,8%). А в Латинской Америке оно сократилось на 4% (до 0,6 млн).

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