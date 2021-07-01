В мире впервые насчитали более 20 миллионов миллионеров
Об этом сообщает международная консалтинговая компания Capgemini SA в ежегодном докладе World Wealth Report, обнародованном в среду, 30 июня.
Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6% и составило 79,6 трлн долларов. При этом число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% – до 20,8 млн человек. Росту их богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков в прошлом году.
После того, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на протяжении пяти лет лидировал по обоим показателям, в 2020 году на первое место вновь вышла Северная Америка. Число HNWI там увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек (в АТР – 6,9 млн человек).
В Европе количество богатых людей выросло на 2,8% (до 5,4 млн), в Африке – на 2,7% (до 0,2 млн), на Ближнем Востоке – на 6,8% (до 0,8%). А в Латинской Америке оно сократилось на 4% (до 0,6 млн).
Новости по теме
Такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Каждый сотый украинец, уже подавший декларацию о своих доходах за 2018 год, является гривневым миллионером, сообщает Госфискальная служба (ГФС).
Доход в сумме больше одного миллиарда гривен, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.