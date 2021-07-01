В Украине повышение пенсии

В Украине повышается минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен. Также повышение пенсий с 1 октября коснется 1 млн пенсионеров.

В Украине с 1 июля 2021 года запланировано повышение пенсии некоторым категориям пенсионеров. Так, из 11 миллионов пенсионеров-украинцев увеличенные размеры выплат предусмотрены для пяти миллионов, сообщается на сайте Минсоцполитики.

Так, в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 769 гривен до 1 854 гривен повышается:

минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Также с 1 июля будет установлено повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не перечислялась.

Уточняется, что повышение пенсий с 1 октября коснется почти одного миллиона пенсионеров.

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