Глава Amazon полетит в космос с 82-летней американкой
Много лет назад женщина прошла курс подготовки к полету в космос, но так и не стала участницей миссии.
Глава Amazon и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил 82-летнюю американку Уолли Фанк полететь вместе с ним в космос в конце июля. Об этом сообщает ABC News. Отмечается, что в 1961 году Фанк стала лучшей в рамках программы «Женщины в космосе», которая позже была отменена.
Основатель Amazon отметил, что Уолли Фанк полетит с ним и его братом в космос как почетный гость: «Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя». Об этом Джефф Безос написал на своей странице в Instagram.
Ранее Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом.
До этого бизнесмен рассказал, что покинет свой пост генерального директора Amazon 5 июля. Он пояснил, что в этот день 27 лет назад, в 1994 году, он учредил компанию.
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