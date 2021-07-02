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04:34 02 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Девушки-курсантки на параде в День независимости Украины будут маршировать на каблуках

Об этом сообщил преподаватель Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) майор Евгений Балабушка.

«На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви», – сказал майор.

Он отметил, что тренировки проходят дважды в день. Кроме каблуков, курсантки на параде будут идти новым строевым шагом. От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 см, сейчас – на 10-15 см, рассказал военный.

В социальных сетях раскритиковали эту инициативу Минобороны.

Комментаторы назвали такую инициативу унижением женщин, «сексистским заповедником совка» и «пещерным представлением руководства страны о современной армии».

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Тэги: День независимости, каблуки, военный парад
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