НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:00 02 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США ввели запрет на смертную казнь

Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока Министерство юстиции проводит проверки в тюрьмах.

Министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд в четверг, 1 июля, объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

«Сегодня министр юстиции издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся проверки», – говорится в заявлении.

Отмечается, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.

«Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение», – заявил генпрокурор.

В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.

Согласно Информационному центру о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.

Источник:
Тэги: США, смертная казнь, Death Penalty Information Center
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В США впервые с 1953 года казнили женщину

В федеральной тюрьме в Терре-Хот (штат Индиана) 52-летней Лизе Монтгомери из Канзаса ввели смертельную инъекцию.

В США впервые за 70 лет казнят женщину

Министерство юстиции США в пятницу установило дату казни – 8 декабря. Осужденной является Лиза Монтгомери, признанная виновной в убийстве 2004 года.

Коронавирус продлил жизнь приговоренному к смерти убийце

Приговор должны были привести в исполнение 18-го марта, но отложили из-за пандемии.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com