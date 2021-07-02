В США ввели запрет на смертную казнь

Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока Министерство юстиции проводит проверки в тюрьмах.

Министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд в четверг, 1 июля, объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

«Сегодня министр юстиции издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся проверки», – говорится в заявлении.

Отмечается, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.

«Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение», – заявил генпрокурор.

В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.

Согласно Информационному центру о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.

Тэги: США, смертная казнь, Death Penalty Information Center