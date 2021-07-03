Во Львове произошел пожар в ночном клубе

В результате пожара на сцене ночного клуба сгорели элементы тканевого декора. Никто не пострадал.

Во Львове спасатели эвакуировали 300 человек из здания ночного клуба Малевич, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области в субботу, 3 июля.

«В 00:08 часов поступило сообщении о пожаре на проспекте Червонола на первом этаже ночного клуба Малевич», – говорится в сообщении.

Из 300 эвакуированных – 50 человек – персонал клуба. Пострадавших нет. В результате пожара на сцене ночного клуба сгорели элементы тканевого декора на площади 4 м.кв.

Пожар ликвидирован в 00:25.

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