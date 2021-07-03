НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
19:59 03 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Японии открылась международная лаборатория по исследованию НЛО

Там будут анализировать данные о неопознанных летающих объектах со всего мира

В городе Ино в префектуре Фукусима открылась международная лаборатория по исследованию НЛО. Там будут анализировать данные о неопознанных летающих объектах со всего мира, искать доказательства существования внеземной жизни и разгадывать тайны Вселенной, пишет Insider.

Лаборатория работает на базе Интерактивного центра НЛО, существующего с 1992 года. В нем хранится около трех тысяч экспонатов, связанных с внеземными цивилизациями: фотографии, истории контактеров, данные наблюдений. Ежегодно центр посещают 30 тысяч человек.

Возглавляет лабораторию Такехару Миками — издатель журнала о сверхъестественных явлениях. Он призвал ученых и людей, интересующихся НЛО, делиться информацией и материалами.

Источник:
Тэги: исследование НЛО, центр НЛО
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Во Львове произошел пожар в ночном клубе

В результате пожара на сцене ночного клуба сгорели элементы тканевого декора. Никто не пострадал.

РФ запретила ввозить из Украины ряд товаров

В список запрещенных к ввозу продуктов попали макаронные изделия, мороженое, газированная и минеральная вода, соусы и другие.

Корабли РФ не помогли судну Украины

Ракетный катер Ивановец ЧФ и пограничный сторожевой корабль Безупречный к украинскому судну не приближались, несмотря на сигнал SOS.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com