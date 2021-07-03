В Японии открылась международная лаборатория по исследованию НЛО

Там будут анализировать данные о неопознанных летающих объектах со всего мира

В городе Ино в префектуре Фукусима открылась международная лаборатория по исследованию НЛО. Там будут анализировать данные о неопознанных летающих объектах со всего мира, искать доказательства существования внеземной жизни и разгадывать тайны Вселенной, пишет Insider.

Лаборатория работает на базе Интерактивного центра НЛО, существующего с 1992 года. В нем хранится около трех тысяч экспонатов, связанных с внеземными цивилизациями: фотографии, истории контактеров, данные наблюдений. Ежегодно центр посещают 30 тысяч человек.

Возглавляет лабораторию Такехару Миками — издатель журнала о сверхъестественных явлениях. Он призвал ученых и людей, интересующихся НЛО, делиться информацией и материалами.

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