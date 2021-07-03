В Сенате блокируют назначения в Госдеп из-за СП-2

Тед Круз блокирует всех кандидатов от Госдепа, чтобы оказать давление на администрацию Байдена из-за российского газопровода.

Сенатор Тед Круз блокирует всех кандидатов на важные дипломатические должности, чтобы оказать давление на администрацию президента Джо Байдена из-за российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает NBC News в субботу, 3 июля.

В частности, тринадцать кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, так как Круз задерживает полное утверждение Сенатом, чтобы заставить администрацию отменить свой отказ от санкций в отношении компании, контролирующей строительство трубопровода.

При этом в большинстве случаев кандидаты займут должности, не связанные с политикой США в отношении трубопровода, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию.

СМИ называют среди заблокированных – Бретт Холмгрен, ожидающий утверждения в качестве помощника госсекретаря по разведке, и Дэниел Критенбринк, назначенный на должность помощника секретаря, курирующего дела Восточной Азии и Тихого океана.

Кроме того, два замминистра – одни из самых высокопоставленных должностей в департаменте – также не утверждены, в том числе один, который курирует права человека и демократию.

Также откладывается выбор президента Джо Байдена на должность помощника секретаря по международным делам о наркотиках и правоохранительным органам. Тед Круз блокирует и кандидатов на посты послов в шести африканских странах, включая Сомали, Алжир и ДР Конго.

Тэги: США, сенат, Госдеп, СП-2