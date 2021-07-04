В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам

В Виннипеге (Канада) участники акции протеста около здания Законодательного собрания повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II.

Поводом для акции стало обнаружение 750 безымянных могил на территории католического интерната для детей из коренных народов. Это не первая находка, но самая масштабная. За месяц до этого нашли еще 215 таких могил.

Вскоре после этой находки в Канаде сгорели несколько католических церквей, и власти рассматривают версию о поджоге.

Протест был преимущественно мирным, однако полиция применила электрошокер во время задержания одного демонстранта.

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