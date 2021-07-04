Две сотни американских компаний пострадали от российских хакеров

Компьютеры жертв атаки заблокировала так называемая программа-шантажист, которая требует выкуп за разблокировку доступа к компьютерным данным.

Взлом был нацелен на ИТ-компанию «Kaseya» из Флориды, а затем распространился по корпоративным сетям, использующим ее программное обеспечение.

Компьютеры жертв атаки заблокировала так называемая программа-шантажист, которая требует выкуп за разблокировку доступа к компьютерным данным.

«Kaseya» обнародовала заявление о расследовании «потенциальной атаки» и заявила, что одно из ее приложений, с которым работают корпоративные серверы, настольные компьютеры и сетевые устройства предприятий, мог быть скомпрометирован в результате атаки.

Согласно версии Huntress Labs, за атакой может стоять хакерская группировка REvil/Sodinokibi, связанная с Россией.

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