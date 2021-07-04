Белорусскую делегацию не пустили на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вену
Делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос «о привлечении спецслужб ряда стран, в частности Польши, к операции по захвату власти в стране».
Как заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, 1 июля поступила информация об отказе в оформлении визы.
Савиных отметил, что посольство Австрии в Беларуси не выдает виз. Диппредставительство предложило обратиться в латвийское консульство в Витебске, но там делегаты тоже получили отказ. Сейчас в Шенгенскую информационную систему также занесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд делегации.
По словам Савиных, что делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос «о привлечении спецслужб ряда стран, в частности Польши, к операции по захвату власти в стране по сценарию цветной революции».
Новости по теме
У 25 белорусских журналистов и правозащитников были проведены обыски «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».
В своём отчете организация предложила аннулировать результаты голосования 9 августа, победителем которых объявлен Александра Лукашенко.
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогу.