Белорусскую делегацию не пустили на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вену

Делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос «о привлечении спецслужб ряда стран, в частности Польши, к операции по захвату власти в стране».

Как заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, 1 июля поступила информация об отказе в оформлении визы.

Савиных отметил, что посольство Австрии в Беларуси не выдает виз. Диппредставительство предложило обратиться в латвийское консульство в Витебске, но там делегаты тоже получили отказ. Сейчас в Шенгенскую информационную систему также занесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд делегации.

По словам Савиных, что делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос «о привлечении спецслужб ряда стран, в частности Польши, к операции по захвату власти в стране по сценарию цветной революции».

Тэги: ОБСЕ, Республика Беларусь