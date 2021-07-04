Не допустим милитаризации Черного моря – Зеленский

Учения Sea Breeze-2021 показывают, что Украина не допустит ни ограничения свободы судоходства в Черном море, ни узурпации суверенного права как морского прибрежного государства.

Международные военные учения Sea Breeze-2021 демонстрируют единство Украины и западных партнеров в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе в связи с агрессивными действиями РФ. Украина не допустит ограничения судоходства в Черном море и его милитаризации, заявил президент Владимир Зеленский.

«Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации. Это показывает всем нашу непреклонность в отстаивании норм, принципов международного права, это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства», – сказал Зеленский, выступая на торжествах по случаю Дня ВМС Украины в Одессе 4 июля.

Он добавил, что Sea Breeze-2021 – самые масштабные за всю историю их существования.

«В той или иной роли в них, кроме Украины и США, участвуют Великобритания, Турция, Германия, Франция, Грузия, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Канада, Австралия, Израиль, Италия, Дания, Швеция, ОАЭ Япония, много-много наших партнеров, друзей стран-членов Альянса», – заявил Зеленский.

Эти учения являются очередным испытанием для украинских военных моряков на совместимость с лучшими флотами мира и проверкой качества их действий в составе многонационального соединения, подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что главным в учениях является защита моря и приморских областей Украины.

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