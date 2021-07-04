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09:00 05 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Крыму ввели режим ЧС

Во аннексированном Крыму сильные ливни спровоцировали новые подтопления, несколько рек вышли из берегов, а ряд населенных пунктов остался без света.

В Бахчисарайском районе аннексированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после ливней, сообщает РИА Новости.

«Принято решение о введении режима ЧП муниципального масштаба», — сообщила глава районной администрации Людмила Пучкова.

По словам Пучковой, в районе создана комиссия для оценки нанесенного стихией ущерба. Она уже приступила к работе и начала составлять Реестр пострадавших от подтопления домов, а завтра члены комиссии проведут поездку по местам подтоплений.

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Тэги: крым, потоп, ливни, режим чс
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