В США побит рекорд по поеданию хот-догов
В Нью-Йорке в воскресенье, 4 июля, по случаю Дня независимости США состоялись очередные международные соревнования по поеданию хот-догов.
Победу в состязаниях, которые с 1972 года организовывает американская сеть закусочных Nathan’s, одержал американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти. Мужчина съел 76 хот-догов за десять минут, побив таким образом свой предыдущий рекорд – в 2020 году Честнат съел 75 хот-догов.
В целом это уже 14-я победа рекордсмена в этих соревнованиях.
Аналогичные состязания прошли и среди женщин. Победила в них Мишель Леско, которая за десять минут съела 30 с половиной хот-догов. При этом рекорд Мики Судо, установленный в 2020 году (48 с половиной хотдогов), сохранился. В этом году Судо не участвовала в турнире из-за беременности.
Отметим, победители, помимо денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов, получают также пояса: мужчины – горчичного цвета, женщины – розового. За второе место платят пять тысяч долларов, за третье – 2,5 тысячи.
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