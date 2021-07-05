В России оценили ущерб экономике от коронавируса

Это следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».

Роспотребнадзор оценил ущерб российской экономике от коронавируса в триллион рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней.

Отмечается, что только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 – 108 млрд.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 млрд рублей.