Умер оскароносный советский режиссер «Москава слезам не верит»

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении «Мосфильма».

Кинорежиссер стал известен на весь мир в 1981 году, когда его картина «Москва слезам не верит» получила «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В том же году Меньшов стал лауреатом Государственной премии СССР, восемь лет спустя — народным артистом РСФСР. Меньшов также известен как актер, сценарист, продюсер, педагог и телеведущий.

Огромной популярностью пользуется еще один фильм Меньшова – «Любовь и голуби» (1984 год). Как актер он снялся во многих советских и российских фильмах, в том числе в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре» Тимура Бекмамбетова.

«Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Меньшова: и те, которые он снимал как режиссер, и те, в которых он блистательно выступал как актер», – заявил глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Меньшов был женат на актрисе Вере Алентовой (исполнила главную роль в фильме «Москва слезам не верит»), его дочь Юлия Меньшова – известная телеведущая.

В 2003 году Владимир Меньшов вступил в партию «Единая Россия», в 2018-м — был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

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