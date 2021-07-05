В Литве во вторник глава государства встретится с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Литву во вторник, 6 июля. Там у него запланирована встреча с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета ЕС.

Встреча с Зеленским у Мишеля состоится в 14 часов.

Также глава Европейского Совета будет общаться с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

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