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Главная » Украина » Политика
18:09 05 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский отправится с визитом в Литву

В Литве во вторник глава государства встретится с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Литву во вторник, 6 июля. Там у него запланирована встреча с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета ЕС.

Встреча с Зеленским у Мишеля состоится в 14 часов.

Также глава Европейского Совета будет общаться с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

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Тэги: ес, Литва, Европейский совет
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