Десятки украинцев не смогли улететь из Польши

Один из пилотов, по данным местных СМИ, кричал, что он «король самолета» и не пускал украинцев. В аэропорту это отрицают и возлагают вину на самих пассажиров.

В Польше более 30 пассажиров с билетами не смогли сесть на самолет авиакомпании Ryanair сообщением Познань-Одесса. Причины инцидента выясняются, однако, СМИ сообщали, что один из пилотов якобы кричал, что он «король самолета» и не пускал украинцев.

В то же время представитель аэропорта Лавица в Познани Блажей Патрин в комментарии Укринформу заявил, что вероятной причиной инцидента является опоздание пассажиров на посадку.

«На данный момент мы еще окончательно выясняем ситуацию. Но предварительно могу сказать, что эти пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу (гейту), из которого должны были улететь», – заявил Патрин.

Он добавил, что за сложившуюся ситуацию с пассажирами этого рейса отвечает авиакомпания Ryanair. В то же время менеджмент аэропорта сейчас подробно ее изучает, в частности, просматривая данные видеомониторинга.

Вместе с тем представитель не подтвердил информацию, что кто-то из экипажа самолета в какой-либо форме употреблял вульгарные выражения в отношении пассажиров этого авиарейса, как об этом сообщали местные польские СМИ.

В частности, издание epoznan.pl со ссылкой на неназванных свидетелей инцидента информировало, что один из пилотов рейса FR6705 Познань-Одесса не впускал более 30 пассажиров на посадку на самолет и якобы выкрикивал слова «геть» и что он является «королем самолета».

Самолет Ryanair с часовым опозданием в субботу вылетел в Одессу без этих более 30 пассажиров.

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