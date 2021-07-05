Долги со счетов украинцев будут списывать автоматически

Нововведение вступает в силу сегодня. Для снятия денег по-прежнему нужно будет решение суда, но но сама процедура значительно ускорится.

С банковских счетов украинцев будут автоматически снимать средства, чтобы оплатить их долги за коммуналку и штрафы. Соответствующее нововведение Министерства юстиции вступит в силу во вторник, 6 июля, сообщает издание Слово и Дело.

Отмечается, что снятие денег будет проводиться по требованию Государственной исполнительной службы или частных исполнителей. Еще в феврале 2021 года Нацбанк обязал банки по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Кроме того, в министерстве юстиции был утвержден приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде – через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Для списания средств, как и раньше, нужно будет решение суда, но сама процедура значительно упростится и ускорится. Кроме того, если раньше ее применяли только при задолженности по алиментам, то теперь перечень расширили оплатой жилищно-коммунальных услуг, штрафов (в частности, за нарушение правил дорожного движения) и выплаты зарплаты.

Возможность автоматически списывать долги со счетов исполнители смогут со счетов в таких банковских учреждениях: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанка, Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.

К тестовому режиму подключены еще 44 банковских учреждения. Кроме того, 11 банков проходят стадию предварительных настроек для тестирования. В ближайшее время, по данным Минюста, 62 из 73 украинских банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.

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