В Украине пройдут учения с военными НАТО
В учениях Три меча-2021 примут участие более 200 боевых машин и более 1,2 тысяч военнослужащих из Украины, Польши, Литвы и США.
В Украине пройдут Многонациональные военные учения Три меча-2021 с участием военнослужащих Украины, а также Литвы, Польши и США. Учения состоятся с 17 по 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
«Три меча-2021 – это многонациональные учения которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях», – говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие более 1,2 тысяч военнослужащих, более 200 боевых машин.
От Украины будет участвовать подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.
В нашей стране такие учения пройдут впервые. Они являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной.
В Генштабе добавили, что учения увеличат уровень безопасности в Центральной и Восточной Европе, а также помогут Украине продолжить осуществлять реформирование Вооруженных Сил по стандартам НАТО.
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