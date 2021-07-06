Премьера Люксембурга госпитализировали с COVID-19
Премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Состояние политика оценивается как тяжелое.
Коронавирус у Беттеля официально диагностировали в конце июня. Из-за проблем с дыханием накануне был госпитализирован в качестве профилактической меры.
У него диагностирована кислородная недостаточность. Ожидается, что премьер пробудет в больнице еще от двух до четырех дней.
48-летний Беттель поручил министру финансов страны Пьеру Грамену временно взять на себя ведение текущих дел.
Как напоминают СМИ, 6 мая Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, в соответствии с люксембургской программой вакцинации, он должен был получить через восемь недель – 1 июля.
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Это следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».
Как сообщает Bloomberg, в стране сделали 15,5 миллионов прививок. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.
В настоящее время выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто вернулся из российского города.