Премьера Люксембурга госпитализировали с COVID-19

Премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Состояние политика оценивается как тяжелое.

Коронавирус у Беттеля официально диагностировали в конце июня. Из-за проблем с дыханием накануне был госпитализирован в качестве профилактической меры.

У него диагностирована кислородная недостаточность. Ожидается, что премьер пробудет в больнице еще от двух до четырех дней.

48-летний Беттель поручил министру финансов страны Пьеру Грамену временно взять на себя ведение текущих дел.

Как напоминают СМИ, 6 мая Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, в соответствии с люксембургской программой вакцинации, он должен был получить через восемь недель – 1 июля.

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