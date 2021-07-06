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02:50 06 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьера Люксембурга госпитализировали с COVID-19

Премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Состояние политика оценивается как тяжелое.

Коронавирус у Беттеля официально диагностировали в конце июня. Из-за проблем с дыханием накануне был госпитализирован в качестве профилактической меры.

У него диагностирована кислородная недостаточность. Ожидается, что премьер пробудет в больнице еще от двух до четырех дней.

48-летний Беттель поручил министру финансов страны Пьеру Грамену временно взять на себя ведение текущих дел.

Как напоминают СМИ, 6 мая Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, в соответствии с люксембургской программой вакцинации, он должен был получить через восемь недель – 1 июля.

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Тэги: Люксембург, коронавирус
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