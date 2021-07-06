Верховный суд Беларуси посадил Бабарико на 14 лет

Подсудимый свою вину не признал и отказался давать показания в суде. В последнем слове он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего главу Белгазпромбанка, экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 6 июля.

Виктор Бабарико признан виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег.

Подсудимый свою вину не признал и отказался давать показания в суде. В последнем слове он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

«Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране», – сказал Бабарико.

По версии следствия и суда, Бабарико и другие топ-менеджеры Белгазпромбанка, действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Гособвинитель просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в мае 2020 года Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением участвовать в президентских выборах. Он собрал подписи в поддержку своего выдвижения и был задержан и арестован в середине июня. Затем избирком отказал ему в регистрации. Вместе с Бабарико арестовали его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

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