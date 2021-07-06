В России допустили участие США в переговорах по Донбассу

США должны сформировать «более объемный и спокойный» подход к тому, что происходит в Украине, утверждают в МИД РФ.

Россия допускает возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь во вторник, 6 июля.

По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.

«Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет», – сказал Рябков.

Замминистра утверждает, что США не считаются с подходами России по урегулированию в Украине, а представить конструктивный вклад США в минские переговоры сложно.

«Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом», – резюмировал Рябков.

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