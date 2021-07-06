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16:00 06 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Беларуси запретили транслировать два украинских канала

Разрешения на вещание аннулировало Министерство информации Республики Беларусь. Якобы ТВ-каналы нарушили законодательство.

Министерство информации Беларуси приняло решение о прекращении вещания двух украинских телеканалов – UA и KVARTAL TV (Квартал ТВ). Разрешения на вещание были аннулированы в понедельник, 5 июля, сообщается на сайте ведомства.

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализации иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», – говорится в сообщении министерства.

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Тэги: беларусь, тв, украинский канал
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